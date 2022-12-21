Песков: Непрекращающиеся поставки вооружений из США не сулят ничего хорошего Украине
Поставки вооружений на Украину из США обостряют конфликт, поэтому такая "помощь" не сулит ничего хорошего для киевских властей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в настоящее время на территорию Незалежной продолжаются поставки американских вооружений, а также расширяется их номенклатура.
"Всё это, безусловно, ведёт к усугублению конфликта и, собственно, не сулит ничего хорошего Украине", — отметил представитель Кремля в ходе брифинга.
А ранее Bloomberg сообщал, что американские запасы оружия уже истощаются из-за поставок "ненасытной" Украине. Это грозит неспособностью противостоять Китаю и Северной Корее в случае угрозы с их стороны, пишут обозреватели.