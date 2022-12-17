9 качеств, которые нужно развить в себе, чтобы в 2023-м жить счастливо

Отличаются ли чем-то особенным люди, которые смогли найти своё счастье? Неужели такие персоны живут где-то на другой планете и делают то, что непосильно остальным? Вовсе нет. Счастливчики среди нас, и секрет их прост — они обладают определёнными качествами, о которых мы вам сейчас расскажем. Хотите в 2023-м пополнить их ряды? Тогда почему бы не "прокачать" себя?

Детская любознательность

Малыши всегда находят себе занятия. Им интересно всё вокруг, неизвестность не пугает, а только воодушевляет покорять новые горизонты. Счастливые люди сохранили в себе это качество — остались любознательными и во взрослом возрасте. Им не бывает скучно, потому что вокруг ещё столько всего неразгаданного! Хотите в 2023 году пополнить ряды тех, кто светится от счастья? Попробуйте вернуть себе любопытство к миру.

Самодостаточность

Сильную личность, как и счастливого человека, отличает самодостаточность. То есть вам не нужно ждать у моря погоды или других людей, чтобы совершить какое-то действие. Вы полностью доверяете себе и уверены, что со всем справитесь, а в одиночестве есть свои преимущества. Поэтому в новом году попробуйте развить в себе это качество, а ещё никогда не бойтесь оставаться наедине с собой.

Умение определять свои чувства

Чтобы жить счастливо, нужно хорошо знать себя. Фото © Shutterstock

У людей, кто разгадал секрет счастья, есть ещё одна отличительная черта. Они знают себя и точно определяют чувства. Поэтому могут предсказывать реакцию на разные действия, чтобы лишний раз, например, отгородиться от негатива. Кстати, разбираться в себе в любом случае полезно. Почему бы в новом году не попробовать научиться этому тоже?

Умение ценить отношения

Наличие отношений не всегда сделает вас счастливее, поэтому не поддавайтесь стереотипу про грустных и несчастных одиночек. Но вот те, кто умеет ценить близких, друзей, родственников или партнёра, могут оказаться счастливее. Люди — в целом социальные существа, поэтому изолироваться от общества совсем не вариант. Попробуйте в новом 2023 году довериться кому-то. Вдруг этот шаг подарит вам радость и гармонию?

Открытость и искренность

Открытость человека миру ещё не означает, что он постоянно обитает в переполненных местах. Среди счастливых персон есть и интроверты, конечно. Но даже они изначально воспринимают мир немного иначе — не враждебно, как джунгли, кишащие дикими животными, а мирно, словно поле цветов. Счастливые люди не боятся рисковать, потому что сами несут ответственность за действия, а не перекладывают её на других. Поэтому и ведут себя сначала искренне и открыто по отношению ко всем.

Активность

У счастливых людей не бывает рутины — они постоянно при деле. Фото © Shutterstock

Человек вряд ли будет очень радостным, если погрязнет в рутине, которой наполнен каждый его день. Не делать ничего нового, только повторять всё то же самое — такой подход любого загонит в апатию и депрессию. Вы присмотритесь к счастливым людям получше. Они не сидят без дела и всегда чем-то заняты. Может, и вам в 2023 году найти себе несколько новых хобби, чтобы разнообразить расписание? Не только попробуете что-то интересное, но и познакомитесь с новыми людьми. А там уже и до радости от жизни рукой падать.

Умение прощать

Не держать зла, уметь отпускать обиды и прощать. Определённо, это то, чему стоит научиться, если хотите по-настоящему быть счастливым и свободным. Негативные эмоции сковывают разум, заставляя зацикливаться на ненужных людях или вещах.

Уверенность в себе

Если постоянно пытаться получить признание окружающих, можно легко сойти с ума. Поэтому счастливые люди или те, кто хочет такими стать, умеют любить себя и без посторонней помощи. Они заботятся о себе, поддерживают здоровье и молодость тела. То же касается и профессиональных навыков и умений. Такие персоны уверены в своих силах, легко учатся на ошибках и не принижают себя при неудачах.

Умение отдавать