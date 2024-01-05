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5 января, 11:39

В крымском зоопарке кенгурёнок впервые показался из сумки матери в канун Рождества

В Бахчисарайском парке Крыма кенгурёнок впервые показался из сумки матери

В Бахчисарайском парке кенгурёнок впервые показался из сумки матери. Обложка © VK / Архипелаг развлечений Крыма

В Бахчисарайском парке кенгурёнок впервые показался из сумки матери. Обложка © VK / Архипелаг развлечений Крыма

В зоопарке Бахчисарайского парка трёхмесячный кенгурёнок впервые показался из сумки матери. Это произошло в канун Рождества, сообщил директор парка Виктор Жиленко.

"Кенгурёнку около трёх месяцев, но до этого о его существовании лишь догадывались по небольшому шевелению в области живота самки. А в канун Рождества такой подарок — малыш выглянул из сумки и начал знакомиться с окружающим миром! Высунул голову и лапки, активно осматривается. В сумке будет находиться до 8-12 месяцев", — говорится в сообщении.

По его словам, в настоящее время кенгурёнок "полностью питается молоком матери, а родители получают усиленное питание".

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Ян Поланин
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