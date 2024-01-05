В крымском зоопарке кенгурёнок впервые показался из сумки матери в канун Рождества

"Кенгурёнку около трёх месяцев, но до этого о его существовании лишь догадывались по небольшому шевелению в области живота самки. А в канун Рождества такой подарок — малыш выглянул из сумки и начал знакомиться с окружающим миром! Высунул голову и лапки, активно осматривается. В сумке будет находиться до 8-12 месяцев", — говорится в сообщении.