В Московском зоопарке показали, как малышка-панда будит свою маму
В Московском зоопарке поделились новыми кадрами малышки-панды, которая пыталась разбудить свою маму, неуклюже взобравшись к ней на шею.
Малышка-панда из Московского зоопарка будит маму. Видео © Telegram / Светлана Акулова
"Тяжёлая у мамочки жизнь, уж и отдохнуть не дают..." — написал один из подписчиков Светланы Акуловой, гендиректора ГАУ "Московский зоопарк".
В комментариях к публикации пользователи называют дочку Диндин "маленьким непоседливым ребёнком" и "розовым облачком", который не даёт своей маме "ни минуты покоя".
Ранее Лайф писал, что детёныша панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка назвали Катюшей. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в голосовании на "Активном гражданине" приняло участие более 380 тысяч человек, которые выбирали из 10 предложенных имён.
Telegram / Светлана Акулова