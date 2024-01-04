В Московском зоопарке показали, как малышка-панда будит свою маму

В Московском зоопарке поделились новыми кадрами малышки-панды, которая пыталась разбудить свою маму, неуклюже взобравшись к ней на шею.

Малышка-панда из Московского зоопарка будит маму. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Тяжёлая у мамочки жизнь, уж и отдохнуть не дают..." — написал один из подписчиков Светланы Акуловой, гендиректора ГАУ "Московский зоопарк".

В комментариях к публикации пользователи называют дочку Диндин "маленьким непоседливым ребёнком" и "розовым облачком", который не даёт своей маме "ни минуты покоя".