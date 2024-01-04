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4 января, 10:01

В Московском зоопарке показали, как малышка-панда будит свою маму

В Московском зоопарке поделились новыми кадрами малышки-панды, которая пыталась разбудить свою маму, неуклюже взобравшись к ней на шею.

Малышка-панда из Московского зоопарка будит маму. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Тяжёлая у мамочки жизнь, уж и отдохнуть не дают..." — написал один из подписчиков Светланы Акуловой, гендиректора ГАУ "Московский зоопарк".

В комментариях к публикации пользователи называют дочку Диндин "маленьким непоседливым ребёнком" и "розовым облачком", который не даёт своей маме "ни минуты покоя".

"Каждый день что-то новое": Малышка-панда из Московского зоопарка начала интересоваться игрушками
"Каждый день что-то новое": Малышка-панда из Московского зоопарка начала интересоваться игрушками

Ранее Лайф писал, что детёныша панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка назвали Катюшей. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в голосовании на "Активном гражданине" приняло участие более 380 тысяч человек, которые выбирали из 10 предложенных имён.

Обложка ©

Telegram / Светлана Акулова

Ян Поланин
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