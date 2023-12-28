"Каждый день что-то новое": Малышка-панда из Московского зоопарка начала интересоваться игрушками

В Московском зоопарке поделились новыми кадрами с подросшей малышкой-пандой. Видео в телеграм-канале опубликовала гендиректор учреждения Светлана Акулова.

Малышка-панда из Московского зоопарка начала интересоваться игрушками. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Малышка начинает изучать игрушки… каждый день что-то новое… мама отпускает из-под опеки на доли секунд", — подписала кадры Акулова.

Её подписчики в комментариях умилились дочке китайских панд Жуи и Диндин. Многие отметили, что детёныш сильно подрос, и попросили делиться кадрами чёрно-белых мишек почаще.

"Зубки режутся", — написал один из пользователей.

"Какая наша девочка большая уже стала", — добавил другой.