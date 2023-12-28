"Каждый день что-то новое": Малышка-панда из Московского зоопарка начала интересоваться игрушками
В Московском зоопарке показали, как малышка-панда изучает игрушки
В Московском зоопарке поделились новыми кадрами с подросшей малышкой-пандой. Видео в телеграм-канале опубликовала гендиректор учреждения Светлана Акулова.
Малышка-панда из Московского зоопарка начала интересоваться игрушками. Видео © Telegram / Светлана Акулова
"Малышка начинает изучать игрушки… каждый день что-то новое… мама отпускает из-под опеки на доли секунд", — подписала кадры Акулова.
Её подписчики в комментариях умилились дочке китайских панд Жуи и Диндин. Многие отметили, что детёныш сильно подрос, и попросили делиться кадрами чёрно-белых мишек почаще.
"Зубки режутся", — написал один из пользователей.
"Какая наша девочка большая уже стала", — добавил другой.
"Мамочка чавкает так забавно на заднем плане", — подчеркнул ещё один комментатор.
Напомним, в августе у панд Жуи и Диндин родился детёныш. У малышки уже открылись глазки, а тело покрылось шерстью. Пандёнка постоянно осматривают ветеринары. В середине декабря малышка сделала свои первые шаги. Пока Диндин ежеминутно заботится о своей дочке, Жуи продолжает беззаботную жизнь. Тем временем объявлено голосование по выбору имени для пандёнка.
Кадр из видео Telegram / Светлана Акулова