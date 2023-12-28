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28 декабря, 11:16

"Каждый день что-то новое": Малышка-панда из Московского зоопарка начала интересоваться игрушками

В Московском зоопарке показали, как малышка-панда изучает игрушки

В Московском зоопарке поделились новыми кадрами с подросшей малышкой-пандой. Видео в телеграм-канале опубликовала гендиректор учреждения Светлана Акулова.

Малышка-панда из Московского зоопарка начала интересоваться игрушками. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Малышка начинает изучать игрушки… каждый день что-то новое… мама отпускает из-под опеки на доли секунд", — подписала кадры Акулова.

Её подписчики в комментариях умилились дочке китайских панд Жуи и Диндин. Многие отметили, что детёныш сильно подрос, и попросили делиться кадрами чёрно-белых мишек почаще.

"Зубки режутся", — написал один из пользователей.

"Какая наша девочка большая уже стала", — добавил другой.

"Мамочка чавкает так забавно на заднем плане", — подчеркнул ещё один комментатор.

Малышка-панда тайком от Диндин забралась на весы и ничуть не расстроилась, что растолстела
Малышка-панда тайком от Диндин забралась на весы и ничуть не расстроилась, что растолстела

Напомним, в августе у панд Жуи и Диндин родился детёныш. У малышки уже открылись глазки, а тело покрылось шерстью. Пандёнка постоянно осматривают ветеринары. В середине декабря малышка сделала свои первые шаги. Пока Диндин ежеминутно заботится о своей дочке, Жуи продолжает беззаботную жизнь. Тем временем объявлено голосование по выбору имени для пандёнка.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Светлана Акулова

Наталья Исакова
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