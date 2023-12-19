"Сама удивилась, что смогла": Малышка-панда сделала первые шаги и умилила россиян
В Московском зоопарке показали первые шаги малышки-панды
Маленькая панда из Московского зоопарка сделала свои первые шаги. Бамбуковая медведица продолжает взрослеть и не перестаёт умилять полюбивших её россиян. Новое видео с участием чёрно-белой красавицы в своём телеграм-канале публикует директор зоопарка Светлана Акулова.
"У нашей малютки получилось сделать несколько первых неуверенных шагов. Они дались ей довольно непросто: долгое время она сосредоточенно пыталась просто приподняться. А потом встала, шагнула и… плюхнулась на пол. Кажется, малышка сама удивилась тому, что смогла это сделать", — написала она.
Малышка-панда сделала первые шаги. Видео © t.me / Светлана Акулова
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Как уже рассказывал Лайф, малышка-панда родилась в конце лета и сразу же начала умилять всех вокруг. В зоопарке показывали, как она осторожно знакомилась с этим миром: открыла глаза, покрылась шерстью и начала различать предметы. При этом характер у малышки оказался боевой: она грозно рявкала на сотрудников зоопарка и даже кусала маму. Тем не менее отношения у них самые что ни на есть нежные.
t.me / Светлана Акулова