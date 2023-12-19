"Сама удивилась, что смогла": Малышка-панда сделала первые шаги и умилила россиян

Маленькая панда из Московского зоопарка сделала свои первые шаги. Бамбуковая медведица продолжает взрослеть и не перестаёт умилять полюбивших её россиян. Новое видео с участием чёрно-белой красавицы в своём телеграм-канале публикует директор зоопарка Светлана Акулова.

"У нашей малютки получилось сделать несколько первых неуверенных шагов. Они дались ей довольно непросто: долгое время она сосредоточенно пыталась просто приподняться. А потом встала, шагнула и… плюхнулась на пол. Кажется, малышка сама удивилась тому, что смогла это сделать", — написала она.