Нежный ритуал: Московский зоопарк показал поцелуй Диндин и дочки-панды
В Московском зоопарке показали, как Диндин целуется с малышкой-пандой
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова продолжает вести дневник о жизни обитающих там больших медведей. В субботу, 16 декабря, она разместила видео с утренними поцелуями малышки-панды и её мамы Диндин. Вероятно, с этого нежного ритуала начинается каждый их день.
В Московском зоопарке показали, как Диндин целуется с малышкой-пандой. Видео © Telegram / Светлана Акулова
В ролике усевшаяся у стены мать склонилась над ещё не проснувшимся детёнышем, ласково облизывая и обнимая его. Дочка тоже пытается ответить, и в какой-то момент ей это удаётся, и панды целуются практически взасос. Наигравшись, малышка пошла "сражаться" с бамбуком — пока съесть его не получается, но она не сдаётся и старается повторять за мамой.
Напомним, панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка обзавелись потомством в конце августа, у них родилась девочка. Лайф показывал, как малышка открыла глаза, покрылась шерстью, начала различать предметы и показывала боевой характер: кусала маму и грозно рявкала на сотрудников зоопарка. Сейчас вовсю идёт голосование по выбору имени для детёныша панды. Участие уже приняли более 320 тысяч жителей столицы. Пока лидирует имя Катюша, следом расположились Мо Мо и Маша. А вот китайские клички москвичам понравились не так сильно.
Отметим, что папа Жуи живёт отдельно от женской половины семьи. Пока Диндин всё своё время посвящает уходу за дочуркой, отец смакует свежий бамбук, сидя под снегопадом, и просто валяется без дела в вольере.
Telegram / Светлана Акулова