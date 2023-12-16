Нежный ритуал: Московский зоопарк показал поцелуй Диндин и дочки-панды

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова продолжает вести дневник о жизни обитающих там больших медведей. В субботу, 16 декабря, она разместила видео с утренними поцелуями малышки-панды и её мамы Диндин. Вероятно, с этого нежного ритуала начинается каждый их день.

В Московском зоопарке показали, как Диндин целуется с малышкой-пандой. Видео © Telegram / Светлана Акулова

В ролике усевшаяся у стены мать склонилась над ещё не проснувшимся детёнышем, ласково облизывая и обнимая его. Дочка тоже пытается ответить, и в какой-то момент ей это удаётся, и панды целуются практически взасос. Наигравшись, малышка пошла "сражаться" с бамбуком — пока съесть его не получается, но она не сдаётся и старается повторять за мамой.