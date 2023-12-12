Появилось видео вечернего досуга панды Жуи, оно может вызвать приступ зависти
В Московском зоопарке показали, как панда Жуи бездельничает
В Московском зоопарке показали, как проводит вечера панда-самец Жуи. Видеозапись опубликована в официальном телеграм-канале учреждения.
Панда Жуи из Московского зоопарка делает свои важные вечерние дела. Видео © t.me / Московский зоопарк
"Если вам интересно, как проводит вечера Жуи, то примерно так. Но это только вечером. Вообще, он очень активный", — заверили представители зоопарка.
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А тем временем жители Москвы продолжают выбирать имя для детёныша панд Жуи и Диндин, который появился на свет в августе 2023 года. Большинство предлагают назвать зверёнка Катюшей, но некоторые участники голосования настаивают на имени Маша. Малышка уже открыла глаза, покрылась шерстью, начала различать предметы и набрала вес.
t.me / Московский зоопарк