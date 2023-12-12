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12 декабря, 16:20

Появилось видео вечернего досуга панды Жуи, оно может вызвать приступ зависти

В Московском зоопарке показали, как панда Жуи бездельничает

В Московском зоопарке показали, как проводит вечера панда-самец Жуи. Видеозапись опубликована в официальном телеграм-канале учреждения.

Панда Жуи из Московского зоопарка делает свои важные вечерние дела. Видео © t.me / Московский зоопарк

"Если вам интересно, как проводит вечера Жуи, то примерно так. Но это только вечером. Вообще, он очень активный", заверили представители зоопарка.

"Пока отец грызёт бамбук": Фанатов малышки-панды порадовали кадрами её зимних нежностей с мамой Диндин

"Пока отец грызёт бамбук": Фанатов малышки-панды порадовали кадрами её зимних нежностей с мамой Диндин

А тем временем жители Москвы продолжают выбирать имя для детёныша панд Жуи и Диндин, который появился на свет в августе 2023 года. Большинство предлагают назвать зверёнка Катюшей, но некоторые участники голосования настаивают на имени Маша. Малышка уже открыла глаза, покрылась шерстью, начала различать предметы и набрала вес.

Обложка ©

t.me / Московский зоопарк

Юрий Лысенко
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