Начала различать предметы: У малышки-панды в Московском зоопарке изменилось поведение

У детёныша панд Жуи и Диндин в Московском зоопарке изменилось поведение. Малышка начала смотреть в сторону сотрудников учреждения, принюхиваться и реагировать на звуки. Об этом сообщили в телеграм-канале зоопарка.

У детёныша панд в Московском зоопарке изменилось поведение. Видео © Telegram / Московский зоопарк

Во время последнего осмотра зоологи выяснили, что маленькая панда реагирует на свет и видит предметы, которые находятся рядом с ней. У неё появился слух, она начала чувствовать запахи и теперь понимает, что рядом с ней бывает не только её мама.

"У малышки-панды очень сильно изменилось поведение во время осмотра. Раньше она спокойно лежала и практически не реагировала на людей. Сейчас она смотрит в сторону сотрудников зоопарка, принюхивается, реагирует на голоса, поворачиваясь в сторону звуков", — указали в зоопарке.

Там добавили, что масса маленькой панды сейчас составляет 4150 грамм, длина от носа до хвоста — 52 сантиметра, с хвостиком — 59. Как отметил эксперт из Китая, детёныш растёт и развивается в соответствии с нормой.