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4 ноября, 10:09

Начала различать предметы: У малышки-панды в Московском зоопарке изменилось поведение

Малышка-панда в Московском зоопарке начала реагировать на сотрудников

У детёныша панд Жуи и Диндин в Московском зоопарке изменилось поведение. Малышка начала смотреть в сторону сотрудников учреждения, принюхиваться и реагировать на звуки. Об этом сообщили в телеграм-канале зоопарка.

У детёныша панд в Московском зоопарке изменилось поведение. Видео © Telegram / Московский зоопарк

Во время последнего осмотра зоологи выяснили, что маленькая панда реагирует на свет и видит предметы, которые находятся рядом с ней. У неё появился слух, она начала чувствовать запахи и теперь понимает, что рядом с ней бывает не только её мама.

"У малышки-панды очень сильно изменилось поведение во время осмотра. Раньше она спокойно лежала и практически не реагировала на людей. Сейчас она смотрит в сторону сотрудников зоопарка, принюхивается, реагирует на голоса, поворачиваясь в сторону звуков", — указали в зоопарке.

Панда Диндин показала, что делает во время тихого часа своей 2-месячной малышки

Панда Диндин показала, что делает во время тихого часа своей 2-месячной малышки

Там добавили, что масса маленькой панды сейчас составляет 4150 грамм, длина от носа до хвоста — 52 сантиметра, с хвостиком — 59. Как отметил эксперт из Китая, детёныш растёт и развивается в соответствии с нормой.

Ранее Лайф писал, что детёныш панд Жуи и Диндин, родившийся в конце лета, стал видеть предметы поблизости и слышать. Подросшая малышка настолько удивилась встрече с миром, что даже облаяла сотрудников Московского зоопарка, которые за ней ухаживают.

Напомним, панды Жуи и Диндин дали потомство в Московском зоопарке 30 августа, что стало уникальным событием. Диндин оказалась заботливой мамой, она не отходит от своего малыша и постоянно обнимает его. Пол пандёнка стал известен спустя месяц после рождения — это девочка. В начале октября сообщалось, что малышка уже открыла глазки. Позже детёныш полностью покрылся шерстью и стал похож на панду, но в миниатюре.

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Telegram / Московский зоопарк

Илья Суриков
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