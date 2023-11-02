"Особо опасный медведь": Малышка-панда открыла глаза и облаяла сотрудников Московского зоопарка

Детёныш панд Жуи и Диндин, родившийся в конце августа, стал видеть предметы поблизости и слышать. Подросшая малышка настолько удивилась встрече с миром, что даже облаяла сотрудников Московского зоопарка, которые за ней ухаживают. Об этом рассказала генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

"Малышку осмотрели. Всё хорошо. Она сегодня много лаяла на нас, пугала. Потому что начала слышать и начала видеть предметы, которые рядом. Особо опасный медведь", — написала она в телеграм-канале, приложив свежие фото с пандёнком.