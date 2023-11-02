"Особо опасный медведь": Малышка-панда открыла глаза и облаяла сотрудников Московского зоопарка
Детёныш панды в Московском зоопарке начал видеть окружающие предметы
Малышка-панда, родившаяся у Жуи и Диндин. Обложка © Telegram / Светлана Акулова
Детёныш панд Жуи и Диндин, родившийся в конце августа, стал видеть предметы поблизости и слышать. Подросшая малышка настолько удивилась встрече с миром, что даже облаяла сотрудников Московского зоопарка, которые за ней ухаживают. Об этом рассказала генеральный директор учреждения Светлана Акулова.
Малышка-панда облаяла сотрудников Московского зоопарка. Видео © Telegram / Светлана Акулова
"Малышку осмотрели. Всё хорошо. Она сегодня много лаяла на нас, пугала. Потому что начала слышать и начала видеть предметы, которые рядом. Особо опасный медведь", — написала она в телеграм-канале, приложив свежие фото с пандёнком.
Как сообщал Лайф, панды Жуи и Диндин дали потомство в Московском зоопарке 30 августа, что стало уникальным событием. Диндин оказалась заботливой мамой, она не отходит от своего малыша и постоянно обнимает его. Пол пандёнка стал известен спустя месяц после рождения — это девочка. В начале октября сообщалось, что малышка уже открыла глазки. Позже детёныш полностью покрылся шерстью и стал похож на панду, но в миниатюре. Лайф публиковал эксклюзивные фото из зоопарка с юным медведем.