Регион

Уведомления отключены

2 ноября, 10:15

"Особо опасный медведь": Малышка-панда открыла глаза и облаяла сотрудников Московского зоопарка

Детёныш панды в Московском зоопарке начал видеть окружающие предметы

<p>Малышка-панда, родившаяся у Жуи и Диндин. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/svetlanaakulova1/1266?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Светлана Акулова</a></p>

Малышка-панда, родившаяся у Жуи и Диндин. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Детёныш панд Жуи и Диндин, родившийся в конце августа, стал видеть предметы поблизости и слышать. Подросшая малышка настолько удивилась встрече с миром, что даже облаяла сотрудников Московского зоопарка, которые за ней ухаживают. Об этом рассказала генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

Малышка-панда облаяла сотрудников Московского зоопарка. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Малышку осмотрели. Всё хорошо. Она сегодня много лаяла на нас, пугала. Потому что начала слышать и начала видеть предметы, которые рядом. Особо опасный медведь", — написала она в телеграм-канале, приложив свежие фото с пандёнком.

  • Малышка-панда, родившаяся у Жуи и Диндин. Фото © Telegram / Светлана Акулова
    Малышка-панда, родившаяся у Жуи и Диндин. Фото © Telegram / Светлана Акулова
  • Малышка-панда, родившаяся у Жуи и Диндин. Фото © Telegram / Светлана Акулова
    Малышка-панда, родившаяся у Жуи и Диндин. Фото © Telegram / Светлана Акулова
  • Малышка-панда, родившаяся у Жуи и Диндин. Фото © Telegram / Светлана Акулова
    Малышка-панда, родившаяся у Жуи и Диндин. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Малышка-панда, родившаяся у Жуи и Диндин. Фото © Telegram / Светлана Акулова

1 / 3
Панда Диндин показала, что делает во время тихого часа своей 2-месячной малышки

Панда Диндин показала, что делает во время тихого часа своей 2-месячной малышки

Как сообщал Лайф, панды Жуи и Диндин дали потомство в Московском зоопарке 30 августа, что стало уникальным событием. Диндин оказалась заботливой мамой, она не отходит от своего малыша и постоянно обнимает его. Пол пандёнка стал известен спустя месяц после рождения — это девочка. В начале октября сообщалось, что малышка уже открыла глазки. Позже детёныш полностью покрылся шерстью и стал похож на панду, но в миниатюре. Лайф публиковал эксклюзивные фото из зоопарка с юным медведем.

Никита Осипов
  • Новости
  • Московский зоопарк
  • Животные/ домашние питомцы
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров