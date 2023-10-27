Как выглядит детёныш панды Диндин спустя 2 месяца — эксклюзивные фото из зоопарка

Рождение детёныша бамбукового медведя в зоопарке — исключительный для России случай. Детёныш стал первым за всю историю. Его родители — панды Жуи и Диндин — тоже местные знаменитости. Их Москве подарил Китай в честь 70-летия установления российско-китайских отношений.

Давайте же вспомним, каким был медвежонок в самом начале и как выглядит сегодня, спустя два месяца. Кстати, родилась пандочка 30 августа, значит, по гороскопу она Дева.

День рождения малышки — новорождённая пандочка

30 августа в Московском зоопарке впервые родился детёныш большой панды. Кадр из видео © T.me / Мэр Москвы Сергей Собянин

Как выглядела малышка в первые 6 дней жизни

Новорождённой московской панде 6 дней. Фото © T.me / Светлана Акулова

Подросший детёныш панды из Московского зоопарка — 2 недели спустя

2 недели. Детёныш вымахал уже до 30 сантиметров в длину. Фото © T.me / Светлана Акулова

Третья неделя жизни малышки: уже приобрела чёрно-белый окрас

3 недели. Шёрстка детёныша панды Диндин из Московского зоопарка активно темнеет. Фото © T.me / Светлана Акулова

Пандочке месяц: Как проходили измерения и забота Диндин о дочке







Как только медвежонок достаточно окреп, спустя месяц после рождения, специалисты решили, что пришло время узнать, какого же пола их кроха. Для этого маленького мишку забрали ненадолго от мамы и поместили в специальный бокс, в котором и происходили исследования. Оказалось, что в руках у зоологов крохотная девочка-панда. Кстати, тогда вес бамбукового медвежонка составлял всего 1288 граммов, а ростом она была около 37 сантиметров.



Как выглядит медвежонок панды сегодня









Сегодня малышка-панда из Московского зоопарка уже практически полностью стала копией своей мамы Диндин. Медвежонок приобрёл чёрно-белый окрас, подрос на семь сантиметров с последнего замера и достиг веса в три с половиной килограмма. Девочка много двигается и активно учится ползать.

Как назовут панду в Московском зоопарке

Удивительно, но даже после двух месяцев жизни в зоопарке у мишки всё ещё нет имени. Поэтому всех интересует только один вопрос: как назовут панду в Московском зоопарке. Известно, что выбирать имя станут в юбилей, то есть на 100-й день жизни крохи, с участием коллег из Китая.