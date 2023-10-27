Как выглядит детёныш панды Диндин спустя 2 месяца — эксклюзивные фото из зоопарка
Недавно детёнышу китайских панд из Московского зоопарка стукнуло два месяца. В честь такого уникального события Лайф не только расскажет историю малышки, но и покажет, как медвежонок подрос и изменился за это время.
Как за два месяца вырос и изменился детёныш панды из Москвы? Обложка © Московский зоопарк, © LIFE
Рождение детёныша бамбукового медведя в зоопарке — исключительный для России случай. Детёныш стал первым за всю историю. Его родители — панды Жуи и Диндин — тоже местные знаменитости. Их Москве подарил Китай в честь 70-летия установления российско-китайских отношений.
Давайте же вспомним, каким был медвежонок в самом начале и как выглядит сегодня, спустя два месяца. Кстати, родилась пандочка 30 августа, значит, по гороскопу она Дева.
День рождения малышки — новорождённая пандочка
30 августа в Московском зоопарке впервые родился детёныш большой панды. Кадр из видео © T.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
Как выглядела малышка в первые 6 дней жизни
Новорождённой московской панде 6 дней. Фото © T.me / Светлана Акулова
Подросший детёныш панды из Московского зоопарка — 2 недели спустя
2 недели. Детёныш вымахал уже до 30 сантиметров в длину. Фото © T.me / Светлана Акулова
Третья неделя жизни малышки: уже приобрела чёрно-белый окрас
3 недели. Шёрстка детёныша панды Диндин из Московского зоопарка активно темнеет. Фото © T.me / Светлана Акулова
Пандочке месяц: Как проходили измерения и забота Диндин о дочке
Как только медвежонок достаточно окреп, спустя месяц после рождения, специалисты решили, что пришло время узнать, какого же пола их кроха. Для этого маленького мишку забрали ненадолго от мамы и поместили в специальный бокс, в котором и происходили исследования. Оказалось, что в руках у зоологов крохотная девочка-панда. Кстати, тогда вес бамбукового медвежонка составлял всего 1288 граммов, а ростом она была около 37 сантиметров.
Как выглядит медвежонок панды сегодня
Сегодня малышка-панда из Московского зоопарка уже практически полностью стала копией своей мамы Диндин. Медвежонок приобрёл чёрно-белый окрас, подрос на семь сантиметров с последнего замера и достиг веса в три с половиной килограмма. Девочка много двигается и активно учится ползать.
Как назовут панду в Московском зоопарке
Удивительно, но даже после двух месяцев жизни в зоопарке у мишки всё ещё нет имени. Поэтому всех интересует только один вопрос: как назовут панду в Московском зоопарке. Известно, что выбирать имя станут в юбилей, то есть на 100-й день жизни крохи, с участием коллег из Китая.
Кстати, совсем недавно пандочка открыла глаза, скоро малышка начнёт видеть и изучать мир самостоятельно. А пока всё время проводит в объятьях заботливой мамы Диндин. Нос бамбукового медвежонка уже почти весь покрылся чёрной шерстью. Как удачно! Заодно не замёрзнет русской зимой — Лайф об этом уже рассказал, не забудьте посмотреть!