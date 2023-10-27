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27 октября, 15:00

Как выглядит детёныш панды Диндин спустя 2 месяца — эксклюзивные фото из зоопарка

Недавно детёнышу китайских панд из Московского зоопарка стукнуло два месяца. В честь такого уникального события Лайф не только расскажет историю малышки, но и покажет, как медвежонок подрос и изменился за это время.

<p>Как за два месяца вырос и изменился детёныш панды из Москвы? Обложка © Московский зоопарк, © LIFE</p>

Как за два месяца вырос и изменился детёныш панды из Москвы? Обложка © Московский зоопарк, © LIFE

Рождение детёныша бамбукового медведя в зоопарке — исключительный для России случай. Детёныш стал первым за всю историю. Его родители — панды Жуи и Диндин — тоже местные знаменитости. Их Москве подарил Китай в честь 70-летия установления российско-китайских отношений.

Давайте же вспомним, каким был медвежонок в самом начале и как выглядит сегодня, спустя два месяца. Кстати, родилась пандочка 30 августа, значит, по гороскопу она Дева.

День рождения малышки — новорождённая пандочка

30 августа в Московском зоопарке впервые родился детёныш большой панды. Кадр из видео © T.me / Мэр Москвы Сергей Собянин

30 августа в Московском зоопарке впервые родился детёныш большой панды. Кадр из видео © T.me / Мэр Москвы Сергей Собянин

Как выглядела малышка в первые 6 дней жизни

Новорождённой московской панде 6 дней. Фото © T.me / Светлана Акулова

Новорождённой московской панде 6 дней. Фото © T.me / Светлана Акулова

Подросший детёныш панды из Московского зоопарка — 2 недели спустя

2 недели. Детёныш вымахал уже до 30 сантиметров в длину. Фото © T.me / Светлана Акулова

2 недели. Детёныш вымахал уже до 30 сантиметров в длину. Фото © T.me / Светлана Акулова

Третья неделя жизни малышки: уже приобрела чёрно-белый окрас

3 недели. Шёрстка детёныша панды Диндин из Московского зоопарка активно темнеет. Фото © T.me / Светлана Акулова

3 недели. Шёрстка детёныша панды Диндин из Московского зоопарка активно темнеет. Фото © T.me / Светлана Акулова

Пандочке месяц: Как проходили измерения и забота Диндин о дочке

  • Пол детёныша панды Диндин объявлен спустя месяц после рождения. Фото © T.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
    Пол детёныша панды Диндин объявлен спустя месяц после рождения. Фото © T.me / Мэр Москвы Сергей Собянин
  • 33 дня. Сладкий сон панды Диндин и её детёныша. Фото © T.me / Светлана Акулова
    33 дня. Сладкий сон панды Диндин и её детёныша. Фото © T.me / Светлана Акулова
  • 42-й день. Фото © T.me / Светлана Акулова
    42-й день. Фото © T.me / Светлана Акулова

Пол детёныша панды Диндин объявлен спустя месяц после рождения. Фото © T.me / Мэр Москвы Сергей Собянин

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Как только медвежонок достаточно окреп, спустя месяц после рождения, специалисты решили, что пришло время узнать, какого же пола их кроха. Для этого маленького мишку забрали ненадолго от мамы и поместили в специальный бокс, в котором и происходили исследования. Оказалось, что в руках у зоологов крохотная девочка-панда. Кстати, тогда вес бамбукового медвежонка составлял всего 1288 граммов, а ростом она была около 37 сантиметров.

Как выглядит медвежонок панды сегодня

  • 54 дня. Детёныш начал "утепляться" в ожидании своей первой зимы. Фото © LIFE
    54 дня. Детёныш начал "утепляться" в ожидании своей первой зимы. Фото © LIFE
  • Мама Диндин на страже своего малыша. Фото © LIFE
    Мама Диндин на страже своего малыша. Фото © LIFE
  • Сладкий послеобеденный сон. Фото © LIFE
    Сладкий послеобеденный сон. Фото © LIFE
  • Малышка уже стала копией мамы Диндин. Фото © LIFE
    Малышка уже стала копией мамы Диндин. Фото © LIFE

54 дня. Детёныш начал "утепляться" в ожидании своей первой зимы. Фото © LIFE

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Сегодня малышка-панда из Московского зоопарка уже практически полностью стала копией своей мамы Диндин. Медвежонок приобрёл чёрно-белый окрас, подрос на семь сантиметров с последнего замера и достиг веса в три с половиной килограмма. Девочка много двигается и активно учится ползать.

Как назовут панду в Московском зоопарке

Удивительно, но даже после двух месяцев жизни в зоопарке у мишки всё ещё нет имени. Поэтому всех интересует только один вопрос: как назовут панду в Московском зоопарке. Известно, что выбирать имя станут в юбилей, то есть на 100-й день жизни крохи, с участием коллег из Китая.

Кстати, совсем недавно пандочка открыла глаза, скоро малышка начнёт видеть и изучать мир самостоятельно. А пока всё время проводит в объятьях заботливой мамы Диндин. Нос бамбукового медвежонка уже почти весь покрылся чёрной шерстью. Как удачно! Заодно не замёрзнет русской зимой — Лайф об этом уже рассказал, не забудьте посмотреть!

Как понять, что у вас живёт домовой, надёжно защищающий квартиру

Как понять, что у вас живёт домовой, надёжно защищающий квартиру

Елизавета Терешкова
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