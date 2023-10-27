Метели и ледяные дожди: Синоптик раскрыл, каких неприятных сюрпризов ждать россиянам от циклона из Италии

В регионах средней полосы Европейской части России, в Поволжье и на Урале в выходные возможны ледяные дожди, метели и мокрый снег. Об этом рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По его словам, погодные изменения могут быть связаны с циклоном, зародившимся на севере Италии.

Синоптик указал, что циклону предстоит преодолеть долгий путь от Турина и Милана до отрогов Уральского хребта. Двигаться он будет с огромной скоростью — 50-70 километров в час. Шувалов отметил, что в начале субботы, 28 октября, погодные изменения начнутся в Туле, а в конце дня циклон будет в Арзамасе и достигнет Поволжья.

"С циклоном будут связаны достаточно резкие изменения погоды по всему пути следования — сильные дожди и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Такие явления ждут в субботу 28 октября Воронежскую, Липецкую области, Курск, Белгород. Очень сильно просядет давление, до 720-725 миллиметров ртутного столба, когда центр циклона окажется вблизи Тулы, Рязани, Калуги", — рассказал метеоролог в беседе с URA.ru.