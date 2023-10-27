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27 октября, 06:14

Москву накрыл первый снег

В Москве выпал первый снег

<p>Первый снег в Москве. Обложка © LIFE</p>

Первый снег в Москве. Обложка © LIFE

В Москве в ночь на 27 октября выпал снег. Осадки задержались на земле, образовав снежный покров. Жители города делятся видео и фотографиями в социальных сетях. В столичном комплексе городского хозяйства указали, что кроме осадков сегодня возможны порывы ветра.

Первый снег выпал в Москве. Видео © LIFE

"27 октября возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", — сказано в сообщении.

Жители Москвы делятся видео с первым снегом в столице. Видео © VK / Antonina Igikova

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В результате снегопада в столице на дорогах и тротуарах образовалась гололедица. Городские службы приступили к уборке снега, также пешеходные части улиц посыпают специальным противогололёдным материалом. Автомобилистов также предупредили о пробках на дороге.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы сообщали о том, что в столице в ночь на пятницу, 27 октября, может выпасть до десяти сантиметров снега. Местами возможна метель и порывистый ветер. Жителям рекомендовали соблюдать осторожность в непогоду.

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Илья Суриков
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