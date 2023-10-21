Синоптик рассказал, когда в Центральной России ляжет снег
Синоптик Шувалов: Снежный покров в Центральной России появится в конце ноября
В ближайшие дни в некоторых регионах Центральной России может выпасть снег, но он быстро растает. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Снег сейчас может выпасть кое-где: Ярославская, Тверская, Костромская области, но лечь он не ляжет. Полежит два-три дня и сойдёт на нет. Среднее время установления постоянного снежного покрова — это конец ноября", — подчеркнул Шувалов в эфире радио Sputnik.
Шувалов дополнил, что постоянный снежный покров сохранится, если среднесуточная температура будет близка к нулю. Кроме того, должно быть большое количество осадков в виде снега. По словам синоптика, траектории циклонов в ноябре таковы, что сохраняют сильные заморозки надолго.
А ранее Лайф писал, что 21 и 22 октября в Москве и Московской области будут морозными. Температура ночью и утром опустится до минус четырёх градусов в Москве, а в области — до минус восьми. Также, по словам синоптика Шувалова, в воскресенье может выпасть снег.
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