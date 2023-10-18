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18 октября, 13:57

Тёплых дней не ждите: Синоптик рассказал, какой будет погода во второй половине октября

Синоптик Тишковец: Рассчитывать на потепление больше не стоит

Центральная часть России вступила в межсезонье, или "глубокую осень", рассказал Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды "Фобос" в эфире радио "Комсомольская правда". Синоптик отметил, что теперь ждать потепления не стоит: будет только холоднее.

"Это мы с вами ощущаем уже сейчас, как столбики термометров всё падают и падают вниз. Вчера ещё была июльская ночь, а сегодня же всего плюс семь. Дальше — больше. Во вторник в тыл циклона поступит новая порция свежих воздушных масс. Кое-где небольшие осадки будут переходить в смешанные", — рассказал синоптик.

19 октября жителей центральной части страны ждут обильные осадки и небольшое потепление. А в пятницу, 20 октября, по словам синоптика, снова прибудет холодный фронт. В ночь на 21 октября ожидается 0…+2 градуса тепла, по области — -3…+2 градуса и заморозки.

22 и 23 октября тепла тоже ждать не стоит, похолодание усилится ещё больше, особенно ночью. Синоптик добавил, что заморозки ударят от 0 до -5 градусов ночью, днём будет +1…+6. В это время природа будет приближаться к заключительному периоду осени, заключил эксперт.

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Ранее выяснилось, что беда подстерегает и с другой, неожиданной стороны. Так, учёные предупредили, что глобальное потепление может серьёзно повлиять на вкус шампанского, который уже никогда не станет прежним.

Обложка ©

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Александра Мышляева
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