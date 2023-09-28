"Новые рекорды": Климатолог сообщил о феномене, который изменит погоду на всей планете

Этим летом на климат Земли повлиял такой феномен, как Эль-Ниньо, из-за которого часть Тихого океана становится теплее обычного. Прогнозируется, что он окажет сильное влияние на погоду всей планеты, а 2024 год из-за него станет самым жарким в истории наблюдений. Об этом рассказал РИА "ФедералПресс" климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв.

Специалист обратил внимание, что Эль-Ниньо — это явление, которое выступает с "нерегулярной регулярностью": иногда раз в два года, иногда раз в семь лет. В итоге всё идёт к тому, что в экваториальной зоне часть водной площади будет нагреваться на 0,5–1 °С и это будет длиться порядка 9–12 месяцев. Такое, например, уже было в 2016 году.

Киселёв объяснил, что температура растёт за счёт нескольких факторов. Один из них — антропогенное потепление, связанное с выбросом дополнительной массы парниковых газов из-за общей энергии человечества. Другая причина — внутренняя изменчивость климатической системы.

Сочетание этих факторов, по словам специалиста, усиливает эффект Эль-Ниньо. Зато после него происходит следующая фаза южного колебания — Ла-Нинья.

"Поскольку сейчас новый виток, новый приход Эль-Ниньо, в ближайшие месяцы ожидается значительное повышение температуры и, вероятно, новые рекорды", — добавил Киселёв.