Блинкен назвал угрозу, которую считает сопоставимой с ядерным конфликтом

Государственный секретарь США считает, что угроза начала ядерной войны не опаснее проблемы изменения климата земли. Об этом он заявил в интервью австралийской новостной программе "60 минут", отвечая на вопрос о том, какой из этих двух пунктов считает более серьёзным вызовом для человечества.

"Есть некоторые вещи, которые находятся в центре внимания, включая потенциальный конфликт. Но, без сомнения, изменение климата представляет экзистенциальный вызов для всех нас", — полагает Блинкен.

По его мнению, говоря о таких темах, нельзя составлять какую-то иерархию, "нужно быть многозадачными", не зацикливаться на одной из них.