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Опубликовано 30 июля 2023, 17:29
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Блинкен назвал угрозу, которую считает сопоставимой с ядерным конфликтом

Блинкен: Угроза ядерной войны не опаснее изменения климата

Государственный секретарь США считает, что угроза начала ядерной войны не опаснее проблемы изменения климата земли. Об этом он заявил в интервью австралийской новостной программе "60 минут", отвечая на вопрос о том, какой из этих двух пунктов считает более серьёзным вызовом для человечества.

"Есть некоторые вещи, которые находятся в центре внимания, включая потенциальный конфликт. Но, без сомнения, изменение климата представляет экзистенциальный вызов для всех нас", — полагает Блинкен.

По его мнению, говоря о таких темах, нельзя составлять какую-то иерархию, "нужно быть многозадачными", не зацикливаться на одной из них.

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Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг выразил свои опасения относительно возможного конфликта, в котором Россия и Китай могут действовать сообща. Он заявил, что такое развитие событий легко себе может представить.

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Flickr / statephotos

Андрей Григорьев
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