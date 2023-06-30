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30 июня, 20:48

Лавров оценил вероятность ядерного конфликта между Россией и странами Запада

Лавров: Дискуссия о ядерной войне началась из-за заявлений политиков Запада

Публичным дискуссиям о вероятности ядерной войны положили начало именно высказывания ряда западных политиков, которые ведут предельно агрессивную риторику против России. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью медиагруппе "Радио и ТВ Португалии", говоря о возможности данного конфликта.

В ряду политиков, которые позволяли подобного рода высказывания, в частности экс-премьер министр Британии Лиз Трасс, командующий ВВС Германии Инго Герхартц, а также бывший глава МИД Франции Жан-Ива Ле Дриан, напомнил Лавров. По его словам, именно их заявления и положили начало дискуссиям о вероятности ядерной войны.

В связи с этим министр сообщил, что верный адресат вопросов о возможности ядерного конфликта — "те, кто требует нанести России "стратегическое поражение".

"Мой главный посыл — посмотрите, проанализируйте заявления лидеров ЕС и НАТО. Это предельно агрессивная риторика. Они как заклинание произносят, что Россия должна потерпеть "стратегическое поражение", — пояснил глава МИД.

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Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг выразил свои опасения относительно возможного конфликта, в котором Россия и Китай могут действовать сообща. Он заявил, что такое развитие событий легко себе может представить.

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t.me / МИД РФ

Оксана Попова
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