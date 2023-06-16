Западу необходимо изменить своё отношение к России во избежание ядерной катастрофы, считает обозреватель South China Morning Post Джонатан Пауэр. Он указал на статью писателя Джорджа Оруэлла, которую тот написал после бомбардировок США японских городов Хиросима и Нагасаки, впервые употребив термин холодная война и заявив о разделении мира на три части — США, СССР и Китай.

"Он пришёл к выводу, что атомная бомба "с большей вероятностью положит конец крупномасштабным войнам за счёт продления на неопределённый срок "мира, который не есть мир"... Нужна ли новая холодная война? Точно нет. Что нужно, так это какое-то мудрое западное руководство о том, как относиться к России", — написал Пауэр.

Обозреватель напомнил, что Россия предоставляла свою железнодорожную инфраструктуру для снабжения американских войск в Афганистане, а президент страны Владимир Путин был первым, кто позвонил действовавшему тогда лидеру Штатов Джорджу Бушу.

Вместе с тем, напомнил он, западные политики признавались, что отношение их коллег к России было неуважительным: претензии Москвы не принимались во внимание, а саму её пытались учить, заставив следовать нужному курсу. Кроме того, были проигнорированы опасения РФ по поводу вступления в НАТО Грузии и Украины.

"Если мы хотим двигаться к ужасной развязке Оруэлла, мы должны продолжать в том же направлении. Если нет, мы должны проснуться и полностью изменить нашу политику в отношении России", — заключил обозреватель.