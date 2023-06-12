СМИ рассказали о страхе США из-за России и Китая
Asharq Al-Awsat: США опасаются столкновения с ядерной мощью России и Китая
США теперь используют свою ядерную стратегию как орудие борьбы с Россией и Китаем. Так считает журналист саудовской газеты Asharq Al-Awsat Амаль Мудалли.
По его словам, Пентагон оценивает, что у Китая уже есть 410 ядерных боеголовок, а к 2035 году их количество вырастет до 1500. Если добавить это к 1500 ядерным боеголовкам, которые есть у России сегодня, то Америка столкнётся с 3000 российских и китайских ядерных боеголовок, отмечает обозреватель.
Мудалли полагает, что именно по этой причине Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, заявил о готовности Вашингтона без предварительных условий вступить в диалог с Россией о перезапуске СНВ-3 и разработке договора ему на смену.
"Соединённые Штаты хотят отделить контроль над вооружениями от любых других факторов, например украинского кризиса. <...> Они ясно дали понять, что тип ограничений, на которые Соединённые Штаты могут согласиться после истечения срока действия договора, будет зависеть от размера и масштаба наращивания сил Пекина", — заключил публицист.
Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил о том, что на сегодняшний день в мире есть три сверхдержавы — США, Россия и Китай. Кроме того, многие другие государства тоже начинают занимать ведущие позиции в регионе, открыто заявляя о планах на мировое лидерство, отметил военачальник.
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