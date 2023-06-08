Генерал Милли назвал Россию, Китай и США мировыми сверхдержавами

На сегодняшний день в мире есть три сверхдержавы — США, Россия и Китай. Такое заявление сделал председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

"В период холодной войны было две великие державы. После падения Берлинской стены был период... когда США оставались единственной сверхдержавой. Сегодня становится понятно, что мы находимся в многополярной среде как минимум с тремя великими державами: США, Россией и Китаем", — сказал генерал.

Милли добавил, что многие другие государства тоже начинают занимать ведущие позиции в регионе, открыто заявляя о планах на мировое лидерство. При этом он считает, что Пекин планирует в ближайшие десять лет занять позицию гегемона в азиатском регионе и усилить военную мощь, которая будет доминировать над американской к середине этого века.