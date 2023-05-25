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25 мая, 03:28

"Кошмар для США": В Китае предсказали, к чему приведёт сотрудничество Москвы и Пекина

Global Times: Альянс России и Китая обернётся величайшим кошмаром для США

Альянс России и Китая обернётся настоящим геополитическим вызовом для США, пишет Global Times. Несмотря на это, данный союз стабилизирует ситуацию в мире, указано в материале.

"Корень этого разделённого отношения США (к России и Китаю. — Прим. Лайфа) лежит в неконтролируемых гегемонистских импульсах и страхом перед так называемым "китайско-российским альянсом", который считается величайшим геополитическим кошмаром Штатов", — пишет издание.

Тот опыт, который имеют эти две страны — Россия и Китай — говорит о том, что всестороннее политическое партнёрство при достижении определённого уровня взаимного доверия способно поменять мир, сделать его более открытым. Такое сотрудничество, как указано в материале, заставляет сильно нервничать западные страны.

В статье также указано, что практические действия между двумя странами в контексте стратегического партнёрства только обогащают и укрепляет взаимодействие. Этому не в состоянии помешать и помехи, создаваемые странами Запада.

США надеются наладить отношения с Китаем благодаря новому послу КНР

США надеются наладить отношения с Китаем благодаря новому послу КНР

Как писал Лайф, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов к взаимной поддержке с РФ на основе обоюдных интересов. Пекин намерен укреплять сотрудничество с Москвой в энергетике, торговой и инвестиционной сферах.

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Freepik

Арина Родионова
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