"Кошмар для США": В Китае предсказали, к чему приведёт сотрудничество Москвы и Пекина
Global Times: Альянс России и Китая обернётся величайшим кошмаром для США
Альянс России и Китая обернётся настоящим геополитическим вызовом для США, пишет Global Times. Несмотря на это, данный союз стабилизирует ситуацию в мире, указано в материале.
"Корень этого разделённого отношения США (к России и Китаю. — Прим. Лайфа) лежит в неконтролируемых гегемонистских импульсах и страхом перед так называемым "китайско-российским альянсом", который считается величайшим геополитическим кошмаром Штатов", — пишет издание.
Тот опыт, который имеют эти две страны — Россия и Китай — говорит о том, что всестороннее политическое партнёрство при достижении определённого уровня взаимного доверия способно поменять мир, сделать его более открытым. Такое сотрудничество, как указано в материале, заставляет сильно нервничать западные страны.
В статье также указано, что практические действия между двумя странами в контексте стратегического партнёрства только обогащают и укрепляет взаимодействие. Этому не в состоянии помешать и помехи, создаваемые странами Запада.
Как писал Лайф, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов к взаимной поддержке с РФ на основе обоюдных интересов. Пекин намерен укреплять сотрудничество с Москвой в энергетике, торговой и инвестиционной сферах.
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