Си Цзиньпин: Китай готов к взаимной поддержке с РФ на основе обоюдных интересов

Китай готов выстраивать отношения с РФ на основе взаимной поддержки и с учётом обоюдных ключевых интересов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

"Китай готов продолжать взаимодействовать с РФ на основе твёрдой взаимной поддержки с учётом ключевых интересов друг друга", — сказал лидер Поднебесной на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным.