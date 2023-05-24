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24 мая, 10:40

Си Цзиньпин: Китай готов к взаимной поддержке с РФ на основе обоюдных интересов

Китай готов выстраивать отношения с РФ на основе взаимной поддержки и с учётом обоюдных ключевых интересов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

"Китай готов продолжать взаимодействовать с РФ на основе твёрдой взаимной поддержки с учётом ключевых интересов друг друга", — сказал лидер Поднебесной на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным.

Спецпредставитель правительства КНР Ли Хуэй приедет в Москву 26 мая

Спецпредставитель правительства КНР Ли Хуэй приедет в Москву 26 мая

Также Си Цзиньпин в ходе переговоров подчеркнул, что Пекин намерен укреплять сотрудничество с Москвой в энергетике, торговой и инвестиционной сферах.

Напомним, что Мишустин прибыл в КНР 23 мая. Глава Правительства РФ принял участие в Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае. Мишустин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний. Российский премьер во время встречи с китайским лидером передал ему привет и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.

Песков сообщил о согласовании дат визита Путина в Китай

Песков сообщил о согласовании дат визита Путина в Китай

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Getty Images / Lintao Zhang

Иван Косицын
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