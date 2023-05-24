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24 мая, 10:12

Спецпредставитель правительства КНР Ли Хуэй приедет в Москву 26 мая

<p>Путин наградил Ли Хуэйя орденом Дружбы, 2019 год. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/60572/photos/59134" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кremlin.ru</a></p>

Путин наградил Ли Хуэйя орденом Дружбы, 2019 год. Обложка © Кremlin.ru

Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Москву в эту пятницу, 26 мая. Об этом на полях II Евразийского экономического форума журналистам сообщил полномочный министр Посольства КНР в России Лю Сюэсун.

"Да, послезавтра приезжает в Москву", — приводит ТАСС его слова.

SCMP: Спецпредставитель КНР Ли Хуэй посетит Брюссель перед поездкой в Москву

SCMP: Спецпредставитель КНР Ли Хуэй посетит Брюссель перед поездкой в Москву

Ранее Лайф писал, что Ли Хуэй прибыл на Украину. Предполагается, что поездка в Киев станет частью европейского турне делегации китайских дипломатов в целях урегулирования украинского конфликта. МИД КНР анонсировал, что Ли Хуэй посетит пять стран — Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию.

Наталья Исакова
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