Спецпредставитель правительства КНР Ли Хуэй приедет в Москву 26 мая
Путин наградил Ли Хуэйя орденом Дружбы, 2019 год. Обложка © Кremlin.ru
Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Москву в эту пятницу, 26 мая. Об этом на полях II Евразийского экономического форума журналистам сообщил полномочный министр Посольства КНР в России Лю Сюэсун.
"Да, послезавтра приезжает в Москву", — приводит ТАСС его слова.
Ранее Лайф писал, что Ли Хуэй прибыл на Украину. Предполагается, что поездка в Киев станет частью европейского турне делегации китайских дипломатов в целях урегулирования украинского конфликта. МИД КНР анонсировал, что Ли Хуэй посетит пять стран — Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию.