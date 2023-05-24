Спецпредставитель правительства КНР Ли Хуэй приедет в Москву 26 мая

Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Москву в эту пятницу, 26 мая. Об этом на полях II Евразийского экономического форума журналистам сообщил полномочный министр Посольства КНР в России Лю Сюэсун.

"Да, послезавтра приезжает в Москву", — приводит ТАСС его слова.