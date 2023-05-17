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Опубликовано 17 мая 2023, 08:36

На Украину прибыл спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй

Спецпредставитель китайского правительства по делам Евразии Ли Хуэй прибыл на Украину, сообщает Bloomberg. Программа его визита неизвестна, как и то, будет ли он встречаться с президентом страны Владимиром Зеленским. Предполагалось, что поездка в украинскую столицу станет частью европейского турне делегации китайских дипломатов в целях урегулирования конфликта. МИД КНР анонсировал, что Ли Хуэй посетит пять стран — Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию.

"Спецпредставитель КНР, как сообщается, находится на Украине. Неясно, будет ли он встречаться с Зеленским", — отмечает Bloomberg.

В Киеве утверждают, что их мирный план нашёл "точки пересечения" с китайским
В Киеве утверждают, что их мирный план нашёл "точки пересечения" с китайским

МИД Китая представил своё видение урегулирования украинского кризиса 24 февраля. Документ включает 12 пунктов. В частности, Пекин призывает к прекращению огня и скорейшему возобновлению диалога между Москвой и Киевом. Россия в ответ на план заявила об открытости к достижению целей СВО политико-дипломатическим путём.

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ТАСС / Артём Геодакян

Марина Калегина
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