На Украину прибыл спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй

Спецпредставитель китайского правительства по делам Евразии Ли Хуэй прибыл на Украину, сообщает Bloomberg. Программа его визита неизвестна, как и то, будет ли он встречаться с президентом страны Владимиром Зеленским. Предполагалось, что поездка в украинскую столицу станет частью европейского турне делегации китайских дипломатов в целях урегулирования конфликта. МИД КНР анонсировал, что Ли Хуэй посетит пять стран — Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию.