В МИД заявили об открытости России к достижению целей СВО политико-дипломатическим путём
Россия высоко ценит стремление Китая внести вклад в урегулирование украинского конфликта мирными средствами и разделяет предложения Пекина. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства. Таким образом дипломат прокомментировала план мирного урегулирования ситуации на Украине, представленный ранее китайской стороной.
"Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путём. Это подразумевает прекращение поставок на Украину западных вооружений и наёмников, завершение боевых действий, возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, признание новых территориальных реалий, сложившихся в результате реализации права народов на самоопределение, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также устранение всех угроз, исходящих с её территории", — отметила Захарова.
Как подчёркивается в заявлении, главным препятствием мирному урегулированию украинского кризиса является указ президента Незалежной Владимира Зеленского о "невозможности" переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Дипломат также напомнила, что именно Киев в апреле 2022 года прекратил им же инициированные мирные переговоры с Москвой.
Ранее МИД Китая представил план урегулирования кризиса на Украине из 12 пунктов. Среди них призыв к прекращению боевых действий, а также возобновление диалога между Москвой и Киевом. Политолог Сергей Маркелов считает, что Китай не предложил ничего нового в своих тезисах, и объяснил, в чём заключается тактика КНР.
VK / МИД России