"Китай по-другому не может": Политолог объяснил, почему КНР не занимает чёткую позицию по Украине

В своих двенадцати тезисах по мирному урегулированию украинского конфликта Китай не сказал ничего нового. Так считает политолог Сергей Маркелов. По его мнению, Пекин попросту выдвинул позицию "за всё хорошее против всего плохого", которая перерабатывает положения Устава ООН и Устава НАТО.

"Заявление слишком общее, слишком фундаментальное и оторвано от жизни. Понимаю, что Китай по-другому не может. Чем точнее Пекин бы высказался, тем глубже погружался бы в дилемму: ты на стороне коллективного Запада или на стороне России. Понятно, что Китай должен был выступить публично, не сделай этого, всё выглядело бы странно", — отметил он в беседе с телеканалом "360".

Политолог считает, что Китай использовал тактику, в которой попытался запутать всех так, чтобы каждый понял его позицию по-своему. По мнению Маркелова, у КНР есть свои собственные цели и точная диагностика украинского кризиса не в приоритете.

"Пока он доволен своей позицией: он нужен Америке, он нужен Европе. Поэтому он и зашифровал свои тезисы", — заключил эксперт.