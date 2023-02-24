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24 февраля, 10:26

Штайнмайер назвал условие для Китая, если он хочет "справедливого мира"

Штайнмайер призвал Китай вести переговоры не только с Россией, но и с Украиной

Китай должен вести переговоры не только с Россией, но и с Украиной. Такое заявление сделал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе мероприятия в Берлине, посвящённого годовщине начала спецоперации.

"Мы рады каждому конструктивному предложению, которое приблизит нас к справедливому миру. Пока ещё под вопросом, хочет ли Китай играть такую роль. Если это так, то Китай должен говорить не только с Москвой, но и с Киевом", — сказал он.

Зеленский: Украина направила Китаю предложение о встрече

Зеленский: Украина направила Китаю предложение о встрече

Напомним, сегодня МИД Китая представил своё видение урегулирования украинского кризиса. Документ включает 12 пунктов, в том числе там прописано прекращение огня и боевых действий.

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Wikipedia / Quirinale.it

Светлана Оперук
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