Штайнмайер назвал условие для Китая, если он хочет "справедливого мира"

Китай должен вести переговоры не только с Россией, но и с Украиной. Такое заявление сделал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе мероприятия в Берлине, посвящённого годовщине начала спецоперации.

"Мы рады каждому конструктивному предложению, которое приблизит нас к справедливому миру. Пока ещё под вопросом, хочет ли Китай играть такую роль. Если это так, то Китай должен говорить не только с Москвой, но и с Киевом", — сказал он.