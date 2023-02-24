Штайнмайер назвал условие для Китая, если он хочет "справедливого мира"
Штайнмайер призвал Китай вести переговоры не только с Россией, но и с Украиной
Китай должен вести переговоры не только с Россией, но и с Украиной. Такое заявление сделал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе мероприятия в Берлине, посвящённого годовщине начала спецоперации.
"Мы рады каждому конструктивному предложению, которое приблизит нас к справедливому миру. Пока ещё под вопросом, хочет ли Китай играть такую роль. Если это так, то Китай должен говорить не только с Москвой, но и с Киевом", — сказал он.
Напомним, сегодня МИД Китая представил своё видение урегулирования украинского кризиса. Документ включает 12 пунктов, в том числе там прописано прекращение огня и боевых действий.