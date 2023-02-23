Зеленский: Украина направила Китаю предложение о встрече

Украина по дипломатическим каналам направила в Пекин предложение о встрече с китайской стороной. Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

"Мы на уровне дипломатов этот сигнал передали. Мы хотели бы встретиться с Китаем, это в интересах Украины", — сказал Зеленский.

Он отметил, что знает о "мирном плане" КНР, но пока не видел конкретного документа. По его словам, интерес Китая к Украине — это уже положительный момент. При этом Киев будет делать выводы при наличии "какой-либо конкретики".