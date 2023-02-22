Лавров и Ван И не обсуждали мирный план Китая по конфликту на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров и член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И во время встречи в Москве не обсуждали так называемый китайский план урегулирования по Украине. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Китайские партнёры ознакомили нас со своими соображениями относительно коренных причин украинского кризиса, а также подходов к его политическому урегулированию. О каком-либо отдельном "плане" разговора не было", — приводится заявление Захаровой на сайте МИДа.

Представитель министерства подчеркнула, что российская сторона приветствовала "конструктивную роль Китая в разрешении "горячих" международных вопросов". По её словам, Москва и Пекин сходятся во взглядах на причины нынешнего украинского кризиса.