Эксперт по протоколу увидела знак в рукопожатии Путина и главного дипломата Китая

Нехарактерное рукопожатие российского лидера Владимира Путина и главы канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК), члена политбюро ЦК КПК Ван И говорит об уважении китайского политика по отношению к российскому президенту. Такое мнение высказала в беседе с РИА "Новости" член Национальной ассоциации специалистов по протоколу Татьяна Баранова.

На кадрах с места встречи видно, что по прибытии в Кремль Ван И пожал Путину руку, придержав второй его локоть. Специалист пояснила, что этот жест является признаком уважения по отношению к партнёру и расположения к нему.

"Для азиатской деловой культуры, если мы говорим про Корею, Китай — вот в ту сторону двигаемся — рукопожатие, в котором вторая рука принимает участие, и вообще, в принципе, любая передача каких-либо предметов — будь то визитная карточка, например, с участием именно двух рук имеют гораздо более уважительное значение, нежели если бы это делалось одной рукой", — указала Баранова.