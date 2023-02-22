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22 февраля, 13:49

Эксперт по протоколу увидела знак в рукопожатии Путина и главного дипломата Китая

Эксперт Баранова: Необычное рукопожатие Ван И показывает его расположение к Путину

<p>Президент России Владимир Путин и глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член политбюро ЦК КПК Ван И во время встречи в Кремле. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Президент России Владимир Путин и глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член политбюро ЦК КПК Ван И во время встречи в Кремле. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Нехарактерное рукопожатие российского лидера Владимира Путина и главы канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК), члена политбюро ЦК КПК Ван И говорит об уважении китайского политика по отношению к российскому президенту. Такое мнение высказала в беседе с РИА "Новости" член Национальной ассоциации специалистов по протоколу Татьяна Баранова.

На кадрах с места встречи видно, что по прибытии в Кремль Ван И пожал Путину руку, придержав второй его локоть. Специалист пояснила, что этот жест является признаком уважения по отношению к партнёру и расположения к нему.

"Для азиатской деловой культуры, если мы говорим про Корею, Китай — вот в ту сторону двигаемся — рукопожатие, в котором вторая рука принимает участие, и вообще, в принципе, любая передача каких-либо предметов — будь то визитная карточка, например, с участием именно двух рук имеют гораздо более уважительное значение, нежели если бы это делалось одной рукой", — указала Баранова.

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Напомним, сегодня состоялась встреча члена Политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ван И и президента РФ Владимира Путина. Стороны обсудили актуальные международные и региональные вопросы, в том числе попытки Запада рассорить Пекин и Москву. Ранее на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Ван И пообещал укреплять отношения с Россией вопреки ситуации в мире.

Оксана Попова
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