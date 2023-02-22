Захарова показала фото хохочущего Ван И, которого рассмешил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Москве с главой канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК), членом политбюро ЦК КПК Ван И. Представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала фотографию со встречи, на которой китайский дипломат заразительно смеётся, а его российский коллега широко улыбается.

Ван И и Сергей Лавров. Фото © t.me / MariaVladimirovnaZakharova

"Не знаю, что такого Сергей Викторович сказал Ван И, но я бы назвала эту фотографию "Ты слышал, Байден сказал, что Запад нам не враг", — подписала снимок Захарова в своём телеграм-канале.