Захарова показала фото хохочущего Ван И, которого рассмешил Лавров
Лавров и глава китайской дипломатии Ван И начали встречу в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Москве с главой канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК), членом политбюро ЦК КПК Ван И. Представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала фотографию со встречи, на которой китайский дипломат заразительно смеётся, а его российский коллега широко улыбается.
Ван И и Сергей Лавров. Фото © t.me / MariaVladimirovnaZakharova
"Не знаю, что такого Сергей Викторович сказал Ван И, но я бы назвала эту фотографию "Ты слышал, Байден сказал, что Запад нам не враг", — подписала снимок Захарова в своём телеграм-канале.
Ван И, который является самым высокопоставленным дипломатом Китая, завершает турне по Европе. Ранее он побывал во Франции, Италии, Венгрии, а также посетил 59-ю Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности, где встретился с госсекретарём США Энтони Блинкеном, министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли, руководителем внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Предполагается, что одной из главных тем разговора Лаврова и Ван И станет мирный план Китая по Украине, который Пекин разработал к годовщине начала специальной военной операции.
Напомним, накануне президент США Джо Байден, выступая в Варшаве, заявил, что "Запад не планирует нападать на Россию или устанавливать над ней контроль". Также американский лидер обратился к россиянам со словами "Вы нам не враги". Мария Захарова, комментируя это, отметила, что НАТО и Запад являются для РФ недругами, что "хуже, чем враг".
t.me / MariaVladimirovnaZakharova