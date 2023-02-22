Москва и Пекин договорились вместе противостоять запугиванию

Россия и Китай договорились совместно противостоять всем формам одностороннего запугивания и способствовать демократизации международных отношений. Об этом заявили в МИД Поднебесной по итогам переговоров главы канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии КНР Ван И с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Москве.

"Стороны обсудили текущую международную стратегическую ситуацию и выразили готовность совместно практиковать подлинную многосторонность, противостоять всем формам одностороннего запугивания и способствовать демократизации международных отношений и многополярности мира", — сказано в заявлении на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Ван И и Патрушев договорились продолжать укреплять сотрудничество в многосторонних форматах и прилагать больше усилий для улучшения глобального управления. Кроме того, стороны подчеркнули важность твёрдо защищать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, противостоять менталитету холодной войны и блоковой конфронтации. Также стороны в ходе встречи обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.