Москва и Пекин договорились вместе противостоять запугиванию
МИД Китая: Россия и КНР договорились противостоять всем формам одностороннего запугивания
Россия и Китай договорились совместно противостоять всем формам одностороннего запугивания и способствовать демократизации международных отношений. Об этом заявили в МИД Поднебесной по итогам переговоров главы канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии КНР Ван И с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Москве.
"Стороны обсудили текущую международную стратегическую ситуацию и выразили готовность совместно практиковать подлинную многосторонность, противостоять всем формам одностороннего запугивания и способствовать демократизации международных отношений и многополярности мира", — сказано в заявлении на сайте китайского внешнеполитического ведомства.
Ван И и Патрушев договорились продолжать укреплять сотрудничество в многосторонних форматах и прилагать больше усилий для улучшения глобального управления. Кроме того, стороны подчеркнули важность твёрдо защищать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, противостоять менталитету холодной войны и блоковой конфронтации. Также стороны в ходе встречи обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.
Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует в течение ближайших месяцев посетить Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным газеты The Wall Street Journal, окончательное решение о возможном визите ещё не принято и находится на ранней стадии обсуждения, поэтому даты поездки неизвестны. Однако в публикации упоминается апрель или май как предполагаемый вариант.
ТАСС / Александр Щербак