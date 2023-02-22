Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 февраля, 04:32

Москва и Пекин договорились вместе противостоять запугиванию

МИД Китая: Россия и КНР договорились противостоять всем формам одностороннего запугивания

Россия и Китай договорились совместно противостоять всем формам одностороннего запугивания и способствовать демократизации международных отношений. Об этом заявили в МИД Поднебесной по итогам переговоров главы канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии КНР Ван И с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Москве.

"Стороны обсудили текущую международную стратегическую ситуацию и выразили готовность совместно практиковать подлинную многосторонность, противостоять всем формам одностороннего запугивания и способствовать демократизации международных отношений и многополярности мира", — сказано в заявлении на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Ван И назвал отношения России и Китая "прочными как скала"

Ван И назвал отношения России и Китая "прочными как скала"

Ван И и Патрушев договорились продолжать укреплять сотрудничество в многосторонних форматах и прилагать больше усилий для улучшения глобального управления. Кроме того, стороны подчеркнули важность твёрдо защищать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, противостоять менталитету холодной войны и блоковой конфронтации. Также стороны в ходе встречи обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует в течение ближайших месяцев посетить Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным газеты The Wall Street Journal, окончательное решение о возможном визите ещё не принято и находится на ранней стадии обсуждения, поэтому даты поездки неизвестны. Однако в публикации упоминается апрель или май как предполагаемый вариант.

Косачёв заявил о единстве России и Китая в понимании рисков однополярного мира

Косачёв заявил о единстве России и Китая в понимании рисков однополярного мира

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Иван Косицын
  • Новости
  • Китай
  • Ван И
  • Николай Патрушев
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров