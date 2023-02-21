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21 февраля, 08:40

Косачёв заявил о единстве России и Китая в понимании рисков однополярного мира

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв обратил внимание на схожесть позиций Москвы и Пекина в плане видения глобальной безопасности. Мнение он высказал в телеграм-канале.

По его словам, опубликованная накануне Китаем концепция о глобальной безопасности практически идентична тезисам, изложенным Владимиром Путиным в Мюнхене в 2007 году. Косачев убеждён, что, если бы тогда к данным предложениям "прислушались адепты однополярного мира, мир давно бы уже стал многополярным. А значит — стабильным и безопасным".

"В понимании всех рисков и опасностей однополярного мира мы с китайскими коллегами абсолютно едины. И это самое главное", — подчеркнул сенатор.

Стала известна дата визита представителя Компартии Китая Ван И в Россию

Стала известна дата визита представителя Компартии Китая Ван И в Россию

Накануне Пекин призвал вовлечённые государства перестать разжигать украинский конфликт, а также распространять заявления в духе "сегодня — Украина, завтра — Тайвань". Как заявил глава МИД КНР Цинь Ган, Китай также планирует совместно с международным сообществом работать для продвижения диалога и консультаций, устранения озабоченностей всех сторон и достижения общей безопасности.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Оксана Попова
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