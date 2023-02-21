Китай призвал прекратить заявления в духе "сегодня — Украина, завтра — Тайвань"
Пекин призывает вовлечённые государства перестать разжигать украинский конфликт, а также распространять заявления в духе "сегодня — Украина, завтра — Тайвань". Об этом заявил глава МИД КНР Цинь Ган.
Китай также планирует совместно с международным сообществом работать для продвижения диалога и консультаций, устранения озабоченностей всех сторон и достижения общей безопасности. Кроме того, Пекин призывает "соответствующие страны немедленно прекратить подливать масло в огонь, перестать сваливать вину и ответственность на Китай".
"Мы продолжим продвигать примирение и содействовать проведению переговоров, делиться китайской мудростью для политического урегулирования украинского кризиса", — сказал глава МИД КНР.
Ранее Лайф сообщал, что глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член Политбюро Ван И прибудет в Россию 21 февраля. Программа его визита на данный момент неизвестна.