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21 февраля, 04:54

Китай призвал прекратить заявления в духе "сегодня — Украина, завтра — Тайвань"

Пекин призывает вовлечённые государства перестать разжигать украинский конфликт, а также распространять заявления в духе "сегодня — Украина, завтра — Тайвань". Об этом заявил глава МИД КНР Цинь Ган.

Китай также планирует совместно с международным сообществом работать для продвижения диалога и консультаций, устранения озабоченностей всех сторон и достижения общей безопасности. Кроме того, Пекин призывает "соответствующие страны немедленно прекратить подливать масло в огонь, перестать сваливать вину и ответственность на Китай".

"Мы продолжим продвигать примирение и содействовать проведению переговоров, делиться китайской мудростью для политического урегулирования украинского кризиса", — сказал глава МИД КНР.

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fmprc.gov.cn

Юлия Коновалова
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