В Китае возмутились обвинениям США о военной помощи России

Вашингтон обвиняет Китай в намерении оказать военную помощь России, хотя именно США разжигают украинский конфликт и не перестают поставлять оружие Киеву. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Оружие на поле боя непрерывно поставляют США, а не Китай. США не имеют права отдавать Китаю приказы и распоряжения, мы также никогда не примем указаний и даже угроз и давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений. Политика Китая по украинскому вопросу сводится к одной фразе: продвигать примирение и содействовать проведению переговоров", — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что все в мире понимают, кто подливает масла в огонь, а кто предлагает решить вопросы путём переговоров. Ван Вэньбинь добавил, что Китай продолжит твёрдо придерживаться своей позиции, а также всеми возможными способами содействовать урегулированию ситуации на Украине.

"Мы призываем США серьёзно переосмыслить свои действия и поступки, предпринять больше практических шагов для разрядки ситуации и содействия проведению мирных переговоров, а также прекратить перекладывать ответственность и распространять ложную информацию", — заключил он.