В США предупредили Китай о "красной линии" в случае военной помощи России в СВО

Передача Китаем России летального оружия для использования в СВО на Украине станет "красной линией" в американо-китайских отношениях. Такое заявление сделала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Мы заявляем, что если будут любые намерения или усилия по оказанию поддержки России [в украинском конфликте], то это неприемлемо. Это станет красной линией", — приводятся её слова на сайте миссии.

Томас-Гринфилд также напомнила, что американская сторона в лице госсекретаря США Энтони Блинкена ранее предупреждала Пекин о последствиях такого шага. Однако, по её словам, Вашингтон сейчас не будет забегать вперёд и объявлять о дальнейших намерениях.