США пригрозили Китаю последствиями в случае помощи России
Блинкен предупредил Ван И о последствиях в случае помощи Китая России в СВО
Если КНР окажет России помощь в специальной военной операции на Украине, её ждут последствия. С такими словами, по данным Госдепартамента, госсекретарь Штатов Энтони Блинкен обратился к главе канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Главы дипломатии США и КНР встретились на полях международной конференции в Мюнхене. Это был их первый разговор вживую с момента перехвата американскими истребителями воздушного шара над Атлантическим океаном.
"Госсекретарь предупредил о последствиях, если Китай окажет материальную помощь России или поддержку в системном обходе санкций", — говорится на официальном сайте Госдепартамента.
Ранее власти США выразили обеспокоенность тем, что отношения между Москвой и Пекином улучшились после начала Россией специальной военной операции на Украине.