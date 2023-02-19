США пригрозили Китаю последствиями в случае помощи России

Если КНР окажет России помощь в специальной военной операции на Украине, её ждут последствия. С такими словами, по данным Госдепартамента, госсекретарь Штатов Энтони Блинкен обратился к главе канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Главы дипломатии США и КНР встретились на полях международной конференции в Мюнхене. Это был их первый разговор вживую с момента перехвата американскими истребителями воздушного шара над Атлантическим океаном.