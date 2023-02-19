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18 февраля, 23:33

США пригрозили Китаю последствиями в случае помощи России

Блинкен предупредил Ван И о последствиях в случае помощи Китая России в СВО

Если КНР окажет России помощь в специальной военной операции на Украине, её ждут последствия. С такими словами, по данным Госдепартамента, госсекретарь Штатов Энтони Блинкен обратился к главе канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Главы дипломатии США и КНР встретились на полях международной конференции в Мюнхене. Это был их первый разговор вживую с момента перехвата американскими истребителями воздушного шара над Атлантическим океаном.

"Госсекретарь предупредил о последствиях, если Китай окажет материальную помощь России или поддержку в системном обходе санкций", — говорится на официальном сайте Госдепартамента.

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Ранее власти США выразили обеспокоенность тем, что отношения между Москвой и Пекином улучшились после начала Россией специальной военной операции на Украине.

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State.gov

Анатолий Симоненко
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