Минторг США ввёл ограничения против шести компаний в Китае из-за ситуации с аэростатом

Шесть компаний Китая подпали под экспортные ограничения Министерства торговли США из-за того, что могут быть связаны с программами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по применению аэростатов. Об этом сказано в обнародованном заявлении ведомства.

"Правительство США пришло к выводу, что действия этих шести организаций противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики Соединённых Штатов", — отмечается в документе.