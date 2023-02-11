Минторг США ввёл ограничения против шести компаний в Китае из-за ситуации с аэростатом
Шесть компаний Китая подпали под экспортные ограничения Министерства торговли США из-за того, что могут быть связаны с программами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по применению аэростатов. Об этом сказано в обнародованном заявлении ведомства.
"Правительство США пришло к выводу, что действия этих шести организаций противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики Соединённых Штатов", — отмечается в документе.
Американская сторона считает, что структуры поддерживают работу китайских военных по модернизации аэрокосмических программ НОАК, связанных с применением дирижаблей и воздушных шаров. Ограничения предусматривают запрет для поставщиков поставки этим юридическим лицам американских товаров без получения специальной лицензии. При этом при рассмотрении соответствующих заявок будет действовать "презумпция отказа", то есть с большой долей вероятности они будут отклоняться.
Ранее Лайф сообщал, что американские военные сбили китайский аэростат в небе над Атлантикой. В Китае заявляли, что это гражданский воздушный объект, случайно отклонившийся от курса из-за ветра и зашедший в воздушное пространство США. Пекин сделал Вашингтону представление и выразил решительный протест. Кроме того, в КНР заявили, что США нанесли ущерб отношениям двух стран из-за уничтожения аэростата.
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