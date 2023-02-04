США сбили китайский аэростат, попавший в их воздушное пространство
США сбили китайский аэростат, попавший ранее в их воздушное пространство. Операция была проведена воздушными силами страны в небе над Южной Каролиной. Об этом сообщают телеканал Fox News и агентство Associated Press.
ВВС США сбили китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. Видео © Twitter / Devon Pace
В американских территориальных водах сейчас проводится операция по извлечению обломков аэростата. По некоторым оценкам, китайский зонд был размером примерно с три школьных автобуса. Другие подробности не сообщаются.
Ранее Федеральное авиационное управление закрыло небо над Каролиной из-за китайского шара-шпиона. Напомним, 3 февраля Пентагон обнаружил некий разведывательный воздушный шар над континентальной частью США. В Китае признались, что это их гражданский аэростат, который случайно отклонился с маршрута из-за ветра.
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Кадр видео Twitter / Devon Pace