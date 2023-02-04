США сбили китайский аэростат, попавший в их воздушное пространство

США сбили китайский аэростат, попавший ранее в их воздушное пространство. Операция была проведена воздушными силами страны в небе над Южной Каролиной. Об этом сообщают телеканал Fox News и агентство Associated Press .

В американских территориальных водах сейчас проводится операция по извлечению обломков аэростата. По некоторым оценкам, китайский зонд был размером примерно с три школьных автобуса. Другие подробности не сообщаются.