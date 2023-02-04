Стали известны детали личной жизни умершего в 27 лет рэпера Yung Trappa

Рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев), который умер в возрасте 27 лет, незадолго до смерти женился. Об этом в беседе с изданием "Невские новости" рассказал тату-мастер салона "Ермак тату" в Москве Владимир Ермак. Он уточнил, что музыкант несколько недель назад приезжал в столичный салон вместе с супругой, чтобы сделать новые татуировки.

"Yung Trappa набил у нас в салоне татуировки на лице и руке 18 января. Так он воплотил давнюю мечту. Мы набили ему буквы YT на лице, а на руке — слово Family. К нам он приезжал вместе с женой. Он женился месяц назад, супругу зовут Полина", — подчеркнул Ермак.

При этом он добавил, что родители девушки были против её отношений с рэпером и не поддерживали заключение брака.