Стали известны детали личной жизни умершего в 27 лет рэпера Yung Trappa
Тату-мастер рэпера Yung Trappa рассказал, что тот женился за месяц до смерти
Yung Trappa (Владислав Ширяев). Фото © t.me / yung_trappa_off
Рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев), который умер в возрасте 27 лет, незадолго до смерти женился. Об этом в беседе с изданием "Невские новости" рассказал тату-мастер салона "Ермак тату" в Москве Владимир Ермак. Он уточнил, что музыкант несколько недель назад приезжал в столичный салон вместе с супругой, чтобы сделать новые татуировки.
"Yung Trappa набил у нас в салоне татуировки на лице и руке 18 января. Так он воплотил давнюю мечту. Мы набили ему буквы YT на лице, а на руке — слово Family. К нам он приезжал вместе с женой. Он женился месяц назад, супругу зовут Полина", — подчеркнул Ермак.
При этом он добавил, что родители девушки были против её отношений с рэпером и не поддерживали заключение брака.
Как сообщал Лайф, 27-летний рэпер Yung Trappa умер в Петербурге спустя месяц после выхода из СИЗО по делу об изнасиловании. Главной версией его гибели называется передозировка запрещёнными веществами. Артист провёл под арестом более года. На него заведено два уголовных дела — об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении двух 18-летних девушек. По словам одной из пострадавших, Trappa изнасиловал её в коттедже в Ленобласти, где компания праздновала Хэллоуин.