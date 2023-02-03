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3 февраля, 15:08
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27-летний рэпер Yung Trappa найден мёртвым в Петербурге, главная версия — передозировка

Рэпер Yung Trappa умер в 27 лет через месяц после выхода из СИЗО по делу об изнасиловании

<p>Yung Trappa (Владислав Ширяев). Фото © t.me / <a href="https://t.me/yung_trappa_off/424" target="_blank" rel="noopener noreferrer">yung_trappa_off</a></p>

Yung Trappa (Владислав Ширяев). Фото © t.me / yung_trappa_off

В Петербурге умер 27-летний рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев), который всего месяц назад вышел из СИЗО и оставался обвиняемым в деле об изнасиловании двух девушек. По данным "Mash на Мойке", тело исполнителя нашли в квартире на Дровяной улице. Главной версией его гибели называется передозировка запрещёнными веществами.

Точная причина случившегося будет установлена специалистами. Тем временем в окружении музыканта пишут, что он умер от остановки сердца. Они уже объявили сбор денег на его похороны.

"Утром 2 февраля не стало нашего друга, артиста — YUNG TRAPPA. Владислав умер дома, в кругу семьи, находясь рядом со своими близкими, от остановки сердца", — утверждается на странице исполнителя во "ВКонтакте".

Обвинённого в изнасиловании рэпера Yung Trappa арестовали на два месяца

Обвинённого в изнасиловании рэпера Yung Trappa арестовали на два месяца

Рэпер Yung Trappa провёл под арестом более года. На него заведены два уголовных дела — об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении двух 18-летних девушек. По словам одной из пострадавших, Trappa изнасиловал её в коттедже в Ленобласти, где компания праздновала Хэллоуин.

Андрей Бражников

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