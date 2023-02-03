27-летний рэпер Yung Trappa найден мёртвым в Петербурге, главная версия — передозировка

В Петербурге умер 27-летний рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев), который всего месяц назад вышел из СИЗО и оставался обвиняемым в деле об изнасиловании двух девушек. По данным "Mash на Мойке", тело исполнителя нашли в квартире на Дровяной улице. Главной версией его гибели называется передозировка запрещёнными веществами.

Точная причина случившегося будет установлена специалистами. Тем временем в окружении музыканта пишут, что он умер от остановки сердца. Они уже объявили сбор денег на его похороны.

"Утром 2 февраля не стало нашего друга, артиста — YUNG TRAPPA. Владислав умер дома, в кругу семьи, находясь рядом со своими близкими, от остановки сердца", — утверждается на странице исполнителя во "ВКонтакте".