27-летний рэпер Yung Trappa найден мёртвым в Петербурге, главная версия — передозировка
Рэпер Yung Trappa умер в 27 лет через месяц после выхода из СИЗО по делу об изнасиловании
Yung Trappa (Владислав Ширяев). Фото © t.me / yung_trappa_off
В Петербурге умер 27-летний рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев), который всего месяц назад вышел из СИЗО и оставался обвиняемым в деле об изнасиловании двух девушек. По данным "Mash на Мойке", тело исполнителя нашли в квартире на Дровяной улице. Главной версией его гибели называется передозировка запрещёнными веществами.
Точная причина случившегося будет установлена специалистами. Тем временем в окружении музыканта пишут, что он умер от остановки сердца. Они уже объявили сбор денег на его похороны.
"Утром 2 февраля не стало нашего друга, артиста — YUNG TRAPPA. Владислав умер дома, в кругу семьи, находясь рядом со своими близкими, от остановки сердца", — утверждается на странице исполнителя во "ВКонтакте".
Рэпер Yung Trappa провёл под арестом более года. На него заведены два уголовных дела — об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении двух 18-летних девушек. По словам одной из пострадавших, Trappa изнасиловал её в коттедже в Ленобласти, где компания праздновала Хэллоуин.