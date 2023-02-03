Деньги от продажи имущества украинских олигархов в Крыму пойдут на нужды СВО

Средства, вырученные с продажи имущества украинских бизнесменов, которое было национализировано в Крыму, пойдут на обеспечение нужд участников специальной военной операции. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов в телеграм-канале.

"Первоочередные деньги, вырученные от продажи этих объектов, в первую очередь пустить на оснащение подразделений, выполняющих долг по защите нашей Родины, выполняющих задачи специальной военной операции", — рассказал Аксёнов.

По его словам, каждый данный объект будет продан с торгов. Как заявил Аксёнов, продать всё это имущество — принципиальная позиция властей Крыма.