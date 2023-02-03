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Регион
Опубликовано 3 февраля 2023, 14:50
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Деньги от продажи имущества украинских олигархов в Крыму пойдут на нужды СВО

Глава Крыма Аксёнов: Средства от продажи имущества украинских олигархов направят на СВО

Средства, вырученные с продажи имущества украинских бизнесменов, которое было национализировано в Крыму, пойдут на обеспечение нужд участников специальной военной операции. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов в телеграм-канале.

"Первоочередные деньги, вырученные от продажи этих объектов, в первую очередь пустить на оснащение подразделений, выполняющих долг по защите нашей Родины, выполняющих задачи специальной военной операции", — рассказал Аксёнов.

По его словам, каждый данный объект будет продан с торгов. Как заявил Аксёнов, продать всё это имущество — принципиальная позиция властей Крыма.

В Крыму национализируют имущество 12 украинских банков
В Крыму национализируют имущество 12 украинских банков

Лайф рассказывал, что в ноябре прошлого года в Крыму национализировали имущество украинских олигархов — более 130 объектов. Сегодня Госсовет Крыма национализировал 500 объектов недвижимости бизнесменов-украинцев за недружественные действия против РФ, в том числе олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, а также экс-премьера Незалежной Арсения Яценюка.

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Unsplash

Оксана Попова
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