В Крыму национализировали имущество Ахметова, Коломойского и других украинских олигархов

В Крыму национализировали имущество, принадлежащее украинским олигархам Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому, а также ряду других украинских политиков и бизнесменов, совершающих в отношении России "недружественные действия". Об этом написал в пятницу в своём телеграм-канале председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

По его словам, всего в перечень включено около 500 объектов, в том числе имущество 12 украинских банков и даже футбольного клуба "Динамо" (Киев).

"Конечно, это очень тщательная, выверенная работа. И мы уже не остановимся, пока не наведём полный порядок", — сообщил он.