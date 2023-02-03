В Крыму национализировали имущество Ахметова, Коломойского и других украинских олигархов
Госсовет Крыма национализировал 500 объектов недвижимости бизнесменов-украинцев за недружественные действия против РФ
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В Крыму национализировали имущество, принадлежащее украинским олигархам Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому, а также ряду других украинских политиков и бизнесменов, совершающих в отношении России "недружественные действия". Об этом написал в пятницу в своём телеграм-канале председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.
По его словам, всего в перечень включено около 500 объектов, в том числе имущество 12 украинских банков и даже футбольного клуба "Динамо" (Киев).
"Конечно, это очень тщательная, выверенная работа. И мы уже не остановимся, пока не наведём полный порядок", — сообщил он.
Лайф уже рассказывал, что в ноябре 2022 года в Крыму национализировали имущество украинских олигархов — более 130 объектов ООО "Руслайн Ко", АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" и судостроительного завода "Залив". А ранее стало известно, что на очереди имущество 12 банков Украины, в частности "Укрсиббанка", "Имэксбанка", а также "Пиреус Банк МКБ".