Зеленский призвал Раду лишить мандатов всех депутатов от "Оппозиционной платформы"
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от спикера Верховной рады Руслана Стефанчука рассмотреть возможность досрочного прекращения полномочий всех депутатов от запрещённой в стране партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ).
На сайте украинского лидера ранее появилась электронная петиция, в которой призывалось ускорить процесс лишения мандатов представителей партии. Она собрала более 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения. Поэтому Зеленский ответил на документ, напомнив, что уже лишены гражданства и депутатских полномочий оппозиционеры Виктор Медведчук, Тарас Козак, Рената Кузьмина, Андрей Деркач.
"Я обратился к председателю Верховной рады Украины Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", — уточнил украинский президент.
Напомним, в июне 2022 года украинский суд запретил деятельность партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ). Позже Верховная рада лишила оппозиционера и бывшего главу партии Виктора Медведчука депутатского мандата. А 29 января этого года сразу три депутата ОПЗЖ сложили полномочия: Наталья Королевская и её коллега — муж Юрий Солод, а также Юрий Бойко.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky