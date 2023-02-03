Зеленский призвал Раду лишить мандатов всех депутатов от "Оппозиционной платформы"

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от спикера Верховной рады Руслана Стефанчука рассмотреть возможность досрочного прекращения полномочий всех депутатов от запрещённой в стране партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ).

На сайте украинского лидера ранее появилась электронная петиция, в которой призывалось ускорить процесс лишения мандатов представителей партии. Она собрала более 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения. Поэтому Зеленский ответил на документ, напомнив, что уже лишены гражданства и депутатских полномочий оппозиционеры Виктор Медведчук, Тарас Козак, Рената Кузьмина, Андрей Деркач.