В Киеве раскрыли, сколько танков хотят получить от Запада на данном этапе конфликта

Украинской армии на данном этапе специальной военной операции нужно около 350–450 танков западного производства. Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Киеву также требуется артиллерия и авиация. Об этом он рассказал в интервью испанской газете 20 Minutos.

"Наши союзники знают, каковы наши нужды. Мы анализируем ресурсы, которые мобилизует Россия, и на их основе рассчитываем собственные потребности. Во-первых, нам нужны ракеты с дальностью 150–200 километров, мы уже ведём переговоры по ним", — сообщил Подоляк.

По его словам, Киев также нуждается в 350–450 танках, артиллерии и авиации. Как указал Подоляк, украинский президент Владимир Зеленский ведёт переговоры с западными партнёрами по данному вопросу лично, и, по его мнению, "эти просьбы разумны".