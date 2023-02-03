В Киеве раскрыли, сколько танков хотят получить от Запада на данном этапе конфликта
Советник президента Украины Подоляк: Киеву нужно от 350 до 450 западных танков
Украинской армии на данном этапе специальной военной операции нужно около 350–450 танков западного производства. Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Киеву также требуется артиллерия и авиация. Об этом он рассказал в интервью испанской газете 20 Minutos.
"Наши союзники знают, каковы наши нужды. Мы анализируем ресурсы, которые мобилизует Россия, и на их основе рассчитываем собственные потребности. Во-первых, нам нужны ракеты с дальностью 150–200 километров, мы уже ведём переговоры по ним", — сообщил Подоляк.
По его словам, Киев также нуждается в 350–450 танках, артиллерии и авиации. Как указал Подоляк, украинский президент Владимир Зеленский ведёт переговоры с западными партнёрами по данному вопросу лично, и, по его мнению, "эти просьбы разумны".
Лайф рассказывал, что первые роботы – убийцы танков Abrams и Leopard уже переброшены в зону СВО. Сначала аппараты пройдут обкатку на полигоне, а после устранения возможных замечаний — в боевых условиях. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву передадут до 140 западных танков в рамках первой волны помощи.
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