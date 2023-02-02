Первые роботы – убийцы танков Abrams и Leopard переброшены в зону СВО

Первые четыре автоматических комплекса "Маркер", способные поражать танки Abrams и Leopard, прибыли в зону спецоперации. Об этом сообщил исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

"Теперь предстоит работа по подготовке техники, проверка систем и оборудования, оценка работоспособности программного обеспечения, систем связи и навигации в реальных условиях, обучение и отработка алгоритмов применения автономного управления комплекса "Маркер", — сказал Дудоров в интервью РИА "Новости".

Робототехнические комплексы "Маркер" разработала компания "Андроидная техника". Сначала аппараты пройдут обкатку на полигоне, а после устранения возможных замечаний — в боевых условиях.