Первые роботы – убийцы танков Abrams и Leopard переброшены в зону СВО
В зону СВО прибыли четыре робота "Маркер", способные поражать танки Abrams и Leopard
Первые четыре автоматических комплекса "Маркер", способные поражать танки Abrams и Leopard, прибыли в зону спецоперации. Об этом сообщил исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
"Теперь предстоит работа по подготовке техники, проверка систем и оборудования, оценка работоспособности программного обеспечения, систем связи и навигации в реальных условиях, обучение и отработка алгоритмов применения автономного управления комплекса "Маркер", — сказал Дудоров в интервью РИА "Новости".
Робототехнические комплексы "Маркер" разработала компания "Андроидная техника". Сначала аппараты пройдут обкатку на полигоне, а после устранения возможных замечаний — в боевых условиях.
Поставку комплексов ранее анонсировал экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он отметил, что в системе управления роботов есть электронный каталог с образами целей в видимом и инфракрасном диапазонах.
Wikipedia / Rusandroid