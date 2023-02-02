Ираклий Пирцхалава признался, что его взяли на "Фабрику звёзд" вместо участника с ВИЧ

Певец Ираклий Пирцхалава рассказал, что попал во второй сезон "Фабрики звёзд", так как у одного из участников выявили ВИЧ и ему пришлось искать замену. Об этом музыкант рассказал в интервью Яне Чуриковой.

"Вообще, я не должен был быть на "Фабрике" — Макс Фадеев меня забанил. Но вы представьте "Фабрику звёзд – 2" без меня! Перед заходом в дом за день все проходили диспансеризацию. Один человек не прошёл её, потому что, насколько мне известно, у него обнаружили ВИЧ", — пояснил он.

После медобследования организаторы телешоу тут же позвонили Пирцхалаве и предложили срочно пройти диспансеризацию и участвовать в проекте. Певец признался, что времени обдумать решение не было и он согласился.