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2 февраля, 12:19

Польские фермеры пригнали тракторы к границе и перекрыли въезд фурам с украинским зерном

Польские фермеры заблокировали поставки зерна на украинской границе

<p>Польские фермеры выступили против поставок украинского зерна. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/KrystianJachacy/status/1621106377610371072" target="_blank" rel="noopener noreferrer">KrystianJachacy</a></p>

Польские фермеры выступили против поставок украинского зерна. Фото © Twitter / KrystianJachacy

Польские фермеры выступили против массовых поставок украинского зерна в республику. В ходе акции протеста они заблокировали пункты пропуска на границе с Незалежной, передаёт Tygodnik Zamojski.

Десятки людей собрались на пограничных переходах, в том числе в Хребенном. С помощью тракторов они заблокировали дороги для грузовиков, въезжающих с украинским зерном, а также развернули плакаты с лозунгами.

"Польские продукты — здоровые, техническое зерно — символ лжи и извращённости власть имущих", — говорится на плакатах фермеров.

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До этого в Варшаве проходил митинг против вовлечения Польши в боевые действия на Украине. Как писал Лайф, поляки выходили на акцию с плакатами на русском и требовали не вмешиваться в события. На постерах было написано "Кто хочет польской крови, пошёл вон!" и "Польша выбирает мир!".

Николь Вербер

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