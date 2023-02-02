Польские фермеры пригнали тракторы к границе и перекрыли въезд фурам с украинским зерном

Польские фермеры выступили против массовых поставок украинского зерна в республику. В ходе акции протеста они заблокировали пункты пропуска на границе с Незалежной, передаёт Tygodnik Zamojski .

Десятки людей собрались на пограничных переходах, в том числе в Хребенном. С помощью тракторов они заблокировали дороги для грузовиков, въезжающих с украинским зерном, а также развернули плакаты с лозунгами.

До этого в Варшаве проходил митинг против вовлечения Польши в боевые действия на Украине. Как писал Лайф, поляки выходили на акцию с плакатами на русском и требовали не вмешиваться в события. На постерах было написано "Кто хочет польской крови, пошёл вон!" и "Польша выбирает мир!".