Российские военные уничтожили украинские пусковые установки HIMARS и MLRS у Краматорска

В районе Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожены украинские пусковые установки М142 HIMARS ("Хаймарс") и М270 MLRS американского производства. Об этом сообщил на брифинге о ходе спецоперации официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также российские военные нанесли удары по трём складам с ракетным и артиллерийским вооружением ВСУ в районах населённых пунктов Малиновка, Авдеевка ДНР и Дружелюбовка Запорожской области. Помимо этого, Украинская армия потеряла два склада с боеприпасами на Херсонском направлении.