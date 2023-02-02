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2 февраля, 12:13

Российские военные уничтожили украинские пусковые установки HIMARS и MLRS у Краматорска

В районе Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожены украинские пусковые установки М142 HIMARS ("Хаймарс") и М270 MLRS американского производства. Об этом сообщил на брифинге о ходе спецоперации официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Краматорска ДНР уничтожены пусковые установки М142 HIMARS и М270 MLRS производства США", — сказал генерал-лейтенант.

Также российские военные нанесли удары по трём складам с ракетным и артиллерийским вооружением ВСУ в районах населённых пунктов Малиновка, Авдеевка ДНР и Дружелюбовка Запорожской области. Помимо этого, Украинская армия потеряла два склада с боеприпасами на Херсонском направлении.

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Shutterstock

Андрей Бражников

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