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Регион
Опубликовано 2 февраля 2023, 12:13
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Российские военные уничтожили украинские пусковые установки HIMARS и MLRS у Краматорска

В районе Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожены украинские пусковые установки М142 HIMARS ("Хаймарс") и М270 MLRS американского производства. Об этом сообщил на брифинге о ходе спецоперации официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Краматорска ДНР уничтожены пусковые установки М142 HIMARS и М270 MLRS производства США", — сказал генерал-лейтенант.

Также российские военные нанесли удары по трём складам с ракетным и артиллерийским вооружением ВСУ в районах населённых пунктов Малиновка, Авдеевка ДНР и Дружелюбовка Запорожской области. Помимо этого, Украинская армия потеряла два склада с боеприпасами на Херсонском направлении.

ВСУ потеряли более 65 бойцов в Запорожской области и районе Угледара
ВСУ потеряли более 65 бойцов в Запорожской области и районе Угледара
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Андрей Бражников
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